A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لا يظن أحد أنه يستطيع إحراج الرئيس المكلف أو التأثير على خياراته السياسية والوطنية هذا ما قاله الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في حفل تكريم اقامته بلدية القلمون للطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية



واكد الامين العام للتيار ان الرئيس الحريري يسعى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني لا إقصاء فيها أو غلبة لأحد وهمه تشكيلها في اقرب فرصة كي تتصدى لمشاكل الناس وتتلقف الدعم الذي سعى إليه في المؤتمرات الدولية.



'كل من يعزف على وتر النزاع على الصلاحيات بين الرئيسين عون والحريري مخطىء في العنوان. خطوط التواصل بين الرئيسين مفتوحة، وخط بعبدا – بيت الوسط سالك، لكن يبدو أن هناك من يريد تسكير الخط، ويعمل على خط تعكير العلاقة بين الرئيسين وفتح الابواب امام مشكل سياسي كبير '.



وأكد 'أن تشكيل الحكومات لا يتم على آلة حاسبة. هناك دستور واصول وأعراف تحدد آليات التشكيل. الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة، ومراسيم التشكيل تصدر بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ، وأي كلام آخر لا يعنينا، خصوصاً إذا كان مصدره بعض الذين يفتحون دستوراً على حسابهم، ويفسرونه على مقاسهم”.



وتخلل الحفل كلمة لرئيس بلدية القلمون طلال دنكر نوه فيها بالدور الذي يلعبه الرئيس الحريري في سعيه لافتتاح المدارس والمعاهد المهنية في البلدة.



وفي الختام تم تقديم الجوائز والدروع على الطلاب المتفوقين المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر