الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار تيمور جنبلاط استقبل وفودا شعبية وفاعليات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تابع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في قصر المختارة اليوم، قضايا وشؤونا اجتماعية ومطلبية عامة، مع شخصيات وفاعليات ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية واختيارية ووفود شعبية، في حضور النواب: أكرم شهيب، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، النائب السابق علاء ترو ومستشاره حسام حرب.



والتقى جنبلاط، وفدا من الفائزين بالتزكية بانتخابات المجلس المذهبي، لطائفة الموحدين الدروز، عن منطقة الشوف، ولفت عضو المجلس رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات إلى "أن زيارة الوفد، هي زيارة وفاء للمرجعية الوطنية ولطائفة الموحدين الدروز"، وقال: "من موقع المسؤولية، نحمل مهمة تحصين المصالحة والعيش الواحد، آخذين على عاتقنا التصدي للاستحقاقات، التي يمر بها لبنان وبرعايتكم الكريمة"، كما شدد كل من زياد خطار، غادة جنبلاط، عماد الغصيني، حمادة حمادة، أسامة ذبيان ووليد ضو، على "العمل ليكون المجلس الجديد منتجا، ولتفعيل دور المؤسسات داخل طائفة الموحدين الدروز".



واستقبل جنبلاط وفدا شعبيا مشتركا من بلدتي عماطور وعين عنوب، ضم أعضاء المجلسين البلديين والاختياريين، إضافة إلى أفراد من عائلة عابد في بلدة المختارة، لشكره على دعمه "تعيين الدكتورة منال عبد الصمد نجد، رئيسة مصلحة التدقيق والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية"، وتحدث بالمناسبة، رئيسي البلديتين وليد أبو شقرا وجمال عمار، ومفوض العمل في الحزب "التقدمي الاشتراكي" الأمين العام ل"جبهة التحرر العمالي" عصمت عبد الصمد، وكاتب العدل غانم حمدان، شاكرين جنبلاط على "ثقته الكبيرة بالدكتورة عبد الصمد، وهو الوسام الأرفع كما ترقيتها"، ثم شكرت عبد الصمد جنبلاط، مشيرة إلى "التركيز الأساسي على تفعيل دور مؤسسات الدولة العادلة، والمحافظة على أموال الخزينة، وهي توجيهات الزعيم وليد جنبلاط الدائمة".



ثم التقى وفدا شعبيا من عائلات بلدة المختارة ضم مشايخ وفاعليات وأعضاء المجلسين البلدي والاختياري وفرع الحزب "التقدمي الاشتراكي"، وتحدث مدير الفرع أيمن الدبيسي شاكرا رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط على "لفتتهما الاخيرة، في اللقاء الجامع لأبناء البلدة، بمشاركتهما وكل العائلة، والوفاء لدار المختارة ومسيرته الوطنية على كل المستويات"، وقدم الوفد درعا تقديرية له.



ومن زوار المختارة: وفد من دورة الضباط الأولى في الحزب "التقدمي الاشتراكي"، تحدث باسمه العقيد أكرم سريوي، فأكد "الوقوف إلى جانب المسيرة، التي يقودها النائب جنبلاط لتحقيق الآمال بالدولة العادلة".

وفد من بلدة البيرة- الحرف، عرض جملة من القضايا المعيشية، وفي مقدمها مسألة المياه.

وفد من عائلات بلدة جديدة- الشوف، ضم أعضاء المجلسين البلدي والاختياري وفاعليات، وبحث مسائل مطلبية.

وفد من بلدة الخريبة- الشوف، ضم مشايخ وأعضاء المجلسين البلدي والاختياري وأعضاء من فرع الحزب "التقدمي الاشتراكي".

وفد من المتعاقدين في التعليم الأساسي، طالبه ب"دعم مشروع التثبيت، الذي أصبح في مجلس الخدمة المدنية، وإنشاء رابطة المتعاقدين".

وفد من إدارة مدرسة "la culture"، قدم له درعا تقديرية، لدعمه "تفعيل المؤسسات التعليمية والتربوية في منطقة الجبل، وتقديم منح مدرسية خاصة".

وفد من بلدة الفرديس- حاصبيا، عرض باسمه رئيس البلدية الشيخ بسام سليقا، احتياجات البلدة.

وفد من بلدة دير بابا- الشوف، ضم مشايخ وأعضاء المجلس الاختياري، وشكره على "تقديماته ودعمه الانطلاق بالقاعة العامة للبلدة، والبحث في استكمال الأعمال".



واستمع جنبلاط إلى مطالب وفود من بلدات: بتاتر، شانيه، نيحا، شارون، ووفد من عمال شركة "ترانسيم" لضمان حقوق العاملين على المرفأ ومواطنين.



وتابع جنبلاط سلسلة مراجعات بلدية وإنمائية وخدماتية.

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