أسف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب طارق المرعبي "لامعان الافرقاء السياسيين في وضع الشروط والتعقيدات لكربلة تاليف الحكومة، وكان البلد ينعم بازدهار اقتصادي ومعيشي ونمو وغيره"، ولفت الى "محاولة الانقضاض على موقع رئاسة الحكومة وتسويق نظريات وتحاليل واجتهادات حول الصلاحيات".

وقال المرعبي خلال لقائه شخصيات وهيئات شبابية: "ان هذه الامور مضيعة للوقت ودفع البلاد الى الوراء والدخول في سجالات عقيمة وعنتريات وتغريدات تفبركها الدكتيلوهات لا تغير بواقع الحال. الرئيس سعد الحريري محصن بالدستور وصلاحياته وموقع رئاسة الحكومة له هيبته ومكانته الرفيعة".

وكان المرعبي التقى مواطنين من عكار يقطنون في طرابلس في مجمع غسان بك الثقافي في الجامعة المرعبية حيث تابع معهم امور خدماتية

ودعا الى "عدم استجرار التشنجات والمواقف الحادة غير المدروسة والعودة الى لبننة هذا الاستحقاق واطلاق التشكيلة الحكومية لكي تنطلق عملية انقاذ البلد من ازماته الاقتصادية والحياتية".