الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار البعريني: المطلوب من الجميع التواضع في مطالبهم أمام حاجة البلد لحكومة فاعلة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تستمر منسقية عكّار في "تيار المستقبل" باستقبال مراجعات المواطنين وطلباتهم والعمل على حلّها وذلك في مقرّها ببلدة خريبة الجندي حيث زارها اليوم العديد من المواطنين من مختلف القرى والبلدات العكّارية حيث كان في استقبالهم النائب وليد البعريني والمنسق العام لـ"تيار المستقبل" في عكّار خالد طه وأعضاء من مكتب ومجلس المنسقية.



وفي ختام يوم المراجعات الطويل كان للبعريني تصريح قال فيه: من هنا من مركز "تيار المستقبل" من بيت الرئيس سعد الحريري بيت الوطنية والإعتدال والعيش المشترك، نعمل بتوجيهات الرئيس الحريري الذي يشدد دائماً على الجميع في "تيار المستقبل" بمتابعة أمور أهلنا في عكّار وقضاياهم المطلبية، وهذا هو نَفَس الرئيس الحريري وهذه هي أولوياته التي نعمل في إطارها.



أضاف أن "لا حل للأزمة السياسية والمراوحة في ملف تشكيل الحكومة إلا بمزيد من الحوار حول هذا الملف وعلى جميع الأفرقاء التعاون مع الرئيس الحريري الذي يحاول الخروج بتشكيلة حكومية ترضي الجميع وتحقيق مصالح البلد".



وتابع: "أوضاع البلد الإقتصادية والمعيشية لا تحتمل مزيداً من التأخير والمماطلة والمطلوب اليوم التواضع في المطالب السياسية أمام حاجة البلد والناس إلى حكومة فاعلة ومنتجة تخرج لبنان مما يتخبط به من أزمات".



وختم البعريني بالقول: الدستور واضح بشأن صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والتعدي على الصلاحيات يضرب التركيبة اللبنانية ويضع البلد في مهب التعطيل . لذلك لنترك للرئيسين عون والحريري تقدير الأمور والخروج بالحل المناسب الذي من شأنه إراحة الجو السياسي العام وإخراج الحكومة العتيدة من عنق الزجاجة الذي وضعت فيه بسبب تعنت البعض في مطالبهم، ونعيد الأمور من كنف المهاترات الإعلامية إلى كنف المؤسسات الدستورية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر