الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار حبشي : أتوقع أن يلتزم باسيل بإعطاء 'القوات” 5 وزراء A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رفض عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي التهديدات الاسرائيلية جملة وتفصيلًا، مشددًا على ان هذا التهديد لا يمكن مواجهته الا بالتضامن الداخلي والبقاء تحت سقف الدولة لحماية الجميع من دون إستثناء فالتشرذم خطير ويجعل من لبنان خاصرة رخوة ومسار لبنان يؤكد ان الإحتكام في النهاية سيكون للدولة.



وعن موضوع عودة النازحين السوريين، اعتبر حبشي في مقابلة عبر 'لبنان الحر” انه موضوع إنساني ولا يجب إستغلاله في أي بازار سياسي ومن الطبيعي ان يلعب اللواء عباس ابراهيم دورًا في هذا الاطار ولكن التواصل السياسي غير طبيعي.



وعن تشكيل الحكومة، قال حبشي: 'الوزير جبران باسيل وفي ملف التشكيل وبعدما تمحص في الدراسة توصل الى خلاصة باننا نشكل 31 في المئة مع العلم اننا لم نكن موافقين على هذا الراي لاننا بعد دراستنا توصلنا الى اننا نشكل 37 في المئة من التصويت ولكن فلننطلق من خلاصته لنؤكد ان الحصة هي 5 وزراء، وانا اقول ان الوزير باسيل سوف يلتزم بالـ31 في المئة فثمة مثل اخلاقية سيترجمها ولن يتراجع عنها وانا متفائل فكما غير رأيه بالتنصل من اتفاق معراب سيعود عن رأيه ليلتزم بـ31 في المئة مجددًا. وأكد حبشي ان نجاح العهد من نجاح 'القوات” المنفتحة على الجميع على اساس المبادئ التي تؤمن بها

وعن العلاقة مع 'حزب الله”، لفت الى أنه على الرغم من الخلاف السياسي بالنظرة الاستراتيجية بين 'القوات” و”حزب الله” لا يمكن إلا ان نجد أمورًا مشتركة حتى لو لم نجلس سويًا ونتناقش من دون ان يلغي احد هوية احد”.



وعن خطاب الدكتور سمير جعجع في قداس الشهداء، توقع حبشي ان يطال الدكتور جعجع وجع الناس بالمعنى الفعلي والمشكلة الاساسية السياسية انطلاقًا من مبادئ بناء الدولة، مشيرًا الى ان دم الشهداء زرع الايمان وشهداء المقاومة اللبنانية لهم الفضل على كل لبنان، وقال: 'حتى اخصامنا فهم باقون في هذا الوطن بفضل شهدائنا الذين قدموا اغلى ما عندهم لحماية المؤسسات من الانهيار”.



وختم: ” أقول لرفاقي الشهداء أنا هنا بفضل ما قدمتموه، وهو سبب وجودنا في لبنان ووجود لبنان كوطن، وما قدمتموه هو للجميع للمعارض لكم بالسياسة قبل المناصر، ومقاومتكم كانت صفتها لبنانية المصدر : لبنان الحر لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر