كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر 'تويتر”: '‏ما من أحد أياً كان جبروته ليقمع ويسكت إرادة الشعب السوري في العيش الحر الكريم رافضاً الذل والقهر والتعذيب والموت. عاش أحرار سوريا في كل مكان