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السبت في ٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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جنبلاط: عاش أحرار سوريا في كل مكان!
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٨ ايلول ٢٠١٨
كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر 'تويتر”: 'ما من أحد أياً كان جبروته ليقمع ويسكت إرادة الشعب السوري في العيش الحر الكريم رافضاً الذل والقهر والتعذيب والموت. عاش أحرار سوريا في كل مكان
المصدر :
الأنباء
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