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حكومة العراق تعقد السبت جلسة طارئة لاستصدار "قرارات مهمة"
السبت في ٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:14 م
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الحريري الى لاهاي الإثنين المقبل
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٨ ايلول ٢٠١٨
علمت "المستقبل" أنّ الرئيس سعد الحريري سيغادر بعد غد الاثنين إلى لاهاي لمتابعة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان حيث ستعقد جلسات بدءاً من الثلاثاء خاصة بكل من فرق الادعاء والدفاع والمتضررين
المصدر :
المستقبل
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