علمت "المستقبل" أنّ الرئيس سعد الحريري سيغادر بعد غد الاثنين إلى لاهاي لمتابعة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان حيث ستعقد جلسات بدءاً من الثلاثاء خاصة بكل من فرق الادعاء والدفاع والمتضررين