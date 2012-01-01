صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع القرارات الآتية:



- قبول استقالة النائب وهبي قاطيشه من مهامه كمستشار الرئيس لشؤون الرئاسة.



- قبول إستقالة طوني مراد من منصبه كرئيس تحرير الأخبار في إذاعة لبنان الحر.



- تعيين طوني مراد مستشاراً لرئيس الحزب لشؤون الرئاسة.



- الموافقة على تعيين إيلي حرب في منصب رئيس تحرير الأخبار في إذاعة لبنان الحر.