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الجمعة في ٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:07 م
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قرارات داخليّة لجعجع: استقالات وتعيينات
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٧ ايلول ٢٠١٨
صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع القرارات الآتية:
- قبول استقالة النائب وهبي قاطيشه من مهامه كمستشار الرئيس لشؤون الرئاسة.
- قبول إستقالة طوني مراد من منصبه كرئيس تحرير الأخبار في إذاعة لبنان الحر.
- تعيين طوني مراد مستشاراً لرئيس الحزب لشؤون الرئاسة.
- الموافقة على تعيين إيلي حرب في منصب رئيس تحرير الأخبار في إذاعة لبنان الحر.
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