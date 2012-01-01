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قرارات داخليّة لجعجع: استقالات وتعيينات
 
 
 
 
 
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٧ ايلول ٢٠١٨
 
صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع القرارات الآتية:

- قبول استقالة النائب وهبي قاطيشه من مهامه كمستشار الرئيس لشؤون الرئاسة.

- قبول إستقالة طوني مراد من منصبه كرئيس تحرير الأخبار في إذاعة لبنان الحر.

- تعيين طوني مراد مستشاراً لرئيس الحزب لشؤون الرئاسة.

- الموافقة على تعيين إيلي حرب في منصب رئيس تحرير الأخبار في إذاعة لبنان الحر.
 
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