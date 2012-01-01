في اطار متابعتها اليومية للقضايا الحياتية، استقبلت النائب رولا الطبش جارودي في مكتبها في مجلس النواب، عدداً من المواطنين الذين جاؤوا بعد اخذ موعد عبر خطها الساخن الموضوع في متناول اللبنانيين.



واستمعت الطبش إلى مطالب الجميع، والتي تراوحت بين انمائية وصحية واجتماعية وخدماتية، وبين شكاوى من انقطاع الكهرباء والماء في بيروت.



وأكدت ان "مشكلتي الكهرباء والمياه اولوية بالنسبة لنا لأنهما تمسان مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين الذي يتكبدون أعباء إضافية لتأمينهما في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها".



وحازت قضايا التسجيل المدرسي وارتفاع أسعار الأقساط حيزاً كبيراً في اللقاءات، وسط رغبة الأهالي بتسجيل أولادهم في المدارس الرسمية.



ووعدت الطبش بحل قريب لبعض المشاكل، مشددة على فتح أبواب مكاتبها دائماً أمام المواطنين.