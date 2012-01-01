الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري: "الطائف هو طائف رفيق الحريري... ونقطة على السطر" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بات اللبنانيون معتادون انه عند كل استحقاق سيقف مسؤولوهم ونوابهم وقيادتهم... امام ازمة تشتد وتشتد... الى حين ان تنفرج وفي معظم الاحيان بسحر ساحر فيسقط الوحي على الجميع فيتوافقون... وهذا ما هو حاصل اليوم حيث ان طريق الرئيس المكلف سعد الحريري ليعود مجددا الى السراي الحكومي تقطعه ازمة، يطلق عليها عدة تسميات ازمة صلاحيات ازمة نظام ... الى أن مصدرا قريبا من تيار المستقبل يتحدث عن "ازمة اخلاقيات" التي تنضح بانفاس تحريضية وتقارير وتغريدات فتنوية تعمل الى اعادة عقارب الزمن الى حقبات الانقسام والاقتتال والمحاور.



ختم بالشمع الاحمر

وقال المصدر هذه العبارة بدأت تتردد في بيت الوسط كثيرا، واضاف: لكن في المقابل يؤكد الرئيس المكلف انه لن ينجرّ الى السجالات بل يعتبر ان البلد تخطى كل ماضي الخنادق والبنادق، الذي ختمه اتفاق الطائف بالشمع الاحمر الى غير رجعة، ولا يمكن فض الاختام عن هذه الحقبة المأساوية بدفعه ودفع تياره نحو تصعيد مقابل، او سلوك هذا المسار من التحريض.



وقد اعلن الحريري امام زوار بيت الوسط في الساعات الاخيرة: "الطائف هو طائف رفيق الحريري... ونقطة على السطر". ويكرر ان الطائف يعني الاستقرار السياسي وهو امر من المسلمات التي لا يمكن اللعب بها.



فريق يأخذ ويطالب

واوضح المصدر ان كلام الحريري هذا جاء بعدما وصلت اليه اصداء ما يدور من مداولات ومشاورات تحمّله تبعة ما يحصل من تأخير في تأليف الحكومة، في وقت يعلم فيه الجميع ان المعرقل ليس هو بل فريق "كلما أخذ امرا ما عاد وطالب بالمزيد".



وتابع المصدر: اليوم يرسم الحريري خطاّ احمر ضامنا للبلد بناء على النصوص التي ارساها الطائف، ومانعا العودة الى خطاب الانتقام والانقسام، وهو يتمسك دائما بالاستقرار.



... يعرفون الدستور

واشار المصدر الى ان الحريري يستمد قوته وصموده انطلاقا من الانتماء السني والكوكبة السنية حوله وايضا نتيجة وجود حلفاء من مختلف الطوائف يعرفون "قيمة" الدستور ويدركون معنى "الصلاحيات".

وفي هذا المجال يشدد الحريري امام زواره، على انه لا يوجد نزاع صلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة كما لا وجود لكلمة "نزاع" لا في قاموسه ولا في قاموس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلف يرى ان هناك من يعمل دائما على التحريض والفتنة واستدراج لبنان نحو الغرق اكثر واكثر وإعادة البلد سنوات الى الوراء من خلال اللجوء الى اصوات وأقلام وتقارير وتغريدات.



رسالة الى القياديين

ورغم كل ذلك، يؤكد المصدر ان الحريري لن ينجر الى اي ردة فعل وهذا ما ينطبق ايضا على تيار المستقبل، اذ انه ابلغ القياديين ان تيار المستقبل، من الآن فصاعدا، لن يتحرك الا بتوجيه مباشر منه نظرا الى دقة المرحلة، وهو يحذر من زج التيار في زواريب داخلية ليس بوارد الدخول فيها.

ويأتي قرار الحريري هذا انطلاقا من المصلحة العامة، حيث شدد امام فريق عمله على ضرورة وقف كل المنازلات السياسية الحاصلة على صفحات الصحف او المحطات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي...



افضل صيغة

وردا على سؤال حول مصير الصيغة الحكومية التي الصقت بها العديد من التهم، ينقل المصدر عن الحريري جوابا مفاده انه قدم توليفة تتميز باكبر انسجام ممكن وموزونة على "ميزان الجوهرجي" .

المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر