أشار النائب محمد الحجّار إلى أنّ "كتلة المستقبل ستحضر جلسات تشريع الضرورة إن دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي".



وفي حديث إذاعي، رأى أنّ "التشريع يأتي في إطار تطبيق​الدستور وهو صحيح بحدّ ذاته، لكنّ تشريع الضرورة لن يكون كافياً ولا سيما في إطار مشاريع مؤتمر سيدر التي لا يمكن وضعها على سكة التطبيق من دون حكومة مكتملة الصلاحيات تقوم بدورها في هذا الاطار".



كما رفض الحجّار القول إنّ جهود التأليف طارت إلى تشرين، وقال: "إذا كانت لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أيّ ملاحظات على تشكيلة الرئيس سعد الحريري فلتبحث ليصار بعدها إلى إصدار مراسيم تشكيل الحكومة".