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عقيص: القوات قدمت كل التسهيلات والتنازلات في سبيل ولادة الحكومة
 
 
 
 
 
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٧ ايلول ٢٠١٨
 
رأى النائب جورج عقيص في حديث الى إذاعة "صوت لبنان - 93,3" "أن الوضع الإقليمي ذاهب الى مزيد من التأزم"، داعيا الى "بذل جهد لفك أي ارتباط بين تشكيل الحكومة والتطورات الإقليمية، والإسراع في التشكيل لمواجهة التحديات".

وأوضح "أن القوات اللبنانية قدمت كل التسهيلات والتنازلات في سبيل ولادة الحكومة، حيث قبلت بأربع وزارات بعد مطالبتها بخمس مع حقيبة سيادية"، داعيا "الأفرقاء السياسيين الى الحذو حذوها وتقديم التنازلات، فالكرة اليوم في ملعب الآخرين وليس في ملعب القوات".

وعن إمكانية لقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أوضح " لا شيء يمنع ذلك، ولكن لا ضرورة لأي لقاء في الوضع الراهن، طالما موقف القوات اللبنانية واضح ولا تغيير فيه".
 
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