عتبر رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض في تصريح "ان النظام السوري يحاول جاهدا لعب دور ما داخل الساحة اللبنانية ولعل الحركة المكوكية لسفيره علي عبدالكريم علي تجاه حلفاء الاسد في لبنان واستدعاء عدد منهم الى سوريا لهو خير دليل على نوايا هذا النظام الذي لم ولن تتغير نظرته الى لبنان وهي نظرة الطمع والجشع والتحكم من خلال جماعاتهم".



وتوجه محفوض ممن يحجون الى الشام بالقول :" والى اللبنانيين من حجاج الشام أطلب منكم أن تسألوا وأنتم تتسكعون في أزقة دمشق عن أولادنا اللبنانيين المعتقلين في سجون سوريا لأنكم ستسمعون أنين تعذيبهم ولا تنسوا الراهبين الأنطونيين أبي خليل وشرفان ولمن يلتقي منكم بالمتهم علي المملوك إسألوه هل يخطط لعمل ارهابي ما مع مشغل جديد؟".