الجمعة في ٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:08 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
محفوض لحجاج دمشق: لا تنسوا اولادنا المعتقلين في سجونها
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٧ ايلول ٢٠١٨
 
عتبر رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض في تصريح "ان النظام السوري يحاول جاهدا لعب دور ما داخل الساحة اللبنانية ولعل الحركة المكوكية لسفيره علي عبدالكريم علي تجاه حلفاء الاسد في لبنان واستدعاء عدد منهم الى سوريا لهو خير دليل على نوايا هذا النظام الذي لم ولن تتغير نظرته الى لبنان وهي نظرة الطمع والجشع والتحكم من خلال جماعاتهم".

وتوجه محفوض ممن يحجون الى الشام بالقول :" والى اللبنانيين من حجاج الشام أطلب منكم أن تسألوا وأنتم تتسكعون في أزقة دمشق عن أولادنا اللبنانيين المعتقلين في سجون سوريا لأنكم ستسمعون أنين تعذيبهم ولا تنسوا الراهبين الأنطونيين أبي خليل وشرفان ولمن يلتقي منكم بالمتهم علي المملوك إسألوه هل يخطط لعمل ارهابي ما مع مشغل جديد؟".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٧ ايلول ٢٠١٨ - الحجار: كتلة المستقبل ستحضر جلسات تشريع الضرورة إن دعا »
٧ ايلول ٢٠١٨ - الحواط: القوات قدمت كل التسهيلات من أجل الاسراع في »
٧ ايلول ٢٠١٨ - عقيص: القوات قدمت كل التسهيلات والتنازلات في سبيل »
٧ ايلول ٢٠١٨ - المستقبل: رسالة عون إلى مجلس النواب لن تغير شيئا »
٦ ايلول ٢٠١٨ - السنيورة يلتقي البابا: تشديد على التمسك بالعيش »
٦ ايلول ٢٠١٨ - مقدمة "المستقبل": فليسمع من يريد أن يسمع! »
٦ ايلول ٢٠١٨ - الناشط خالد الحاج: هناك خيط رفيع بين التطاول والانتقاد »
٦ ايلول ٢٠١٨ - حنكش: لا معارضة أو موالاة بالمطلق وهذا الموضوع نتركه »