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الخميس في ٦ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:15 م
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كلمة للحريري مساء غد
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٦ ايلول ٢٠١٨
يرعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة حفل العشاء الذي تقيمه مهرجان change maker بالسراي الحكومي لمناسبة اختيار لبنان هذا العام كمركز إقليمي للشرق الاوسط ويلقي كلمة بالمناسبة.
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