الخميس في ٦ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
كلمة للحريري مساء غد
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٦ ايلول ٢٠١٨
 
يرعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة حفل العشاء الذي تقيمه مهرجان change maker بالسراي الحكومي لمناسبة اختيار لبنان هذا العام كمركز إقليمي للشرق الاوسط ويلقي كلمة بالمناسبة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٦ ايلول ٢٠١٨ - الحريري لن يضع تركيبة "8 آذارية".. فهل يتراجع التيار؟ »
٦ ايلول ٢٠١٨ - الحريري عرض مع جوزيف عون ومنصور وعثمان وصليبا الاوضاع »
٦ ايلول ٢٠١٨ - الحريري استقبل حسن خليل والصراف.. وبحث مع حمادة في »
٥ ايلول ٢٠١٨ - الحريري التقى الشعار وقمرالدين »
٥ ايلول ٢٠١٨ - الرئيس المكلف يتابع مشاوراته لـ”تعزيز صيغته »
٥ ايلول ٢٠١٨ - الحريري: مقتنع بالصيغة الحكومية.. ومنفتح على »
٤ ايلول ٢٠١٨ - الحريري للكتل السياسية: من أهم نحن أم البلد؟ »
٤ ايلول ٢٠١٨ - حوري نقلاً عن الحريري: قدمت الصيغة الحكومية لعون وليس »