عقد وفد "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط اجتماعا مع المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوية والمهندس نبيل عماشة، خصص للاطلاع على تفاصيل ازمة نهر الليطاني البيئية واضرارها على المواطنين.



وأولى الخطوات ستكون الاسبوع المقبل من خلال تقديم اقتراح قانون لحماية المياه الجوفية بهدف حماية الثروة المائية في المستقبل، من جهة، ولتخفيف التلوث الحاصل والضرر الفادح، من جهة ثانية.



وطالب اللقاء ب"التعامل مع ازمة الليطاني بصفتها ازمة وطنية"، مطالبا بدعوة "لجنة الطوارئ الوطنية في الحكومة الى عقد اجتماع سريع لها لمناقشة هذا الامر من دون ابطاء لتلافي وقوع المزيد من الضرر الذي فاق كل الحدود".



وختم بأنه "سيتابع هذا الملف وزاريا ونيابيا واداريا وتقنيا وتنفيذيا حتى

اجتياز هذه الازمة الكبيرة".