الخميس في ٦ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
تيمور جنبلاط اطلع من علوية على تفاصيل ازمة نهر الليطاني واضرارها البيئية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٦ ايلول ٢٠١٨
 
عقد وفد "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط اجتماعا مع المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوية والمهندس نبيل عماشة، خصص للاطلاع على تفاصيل ازمة نهر الليطاني البيئية واضرارها على المواطنين.

وأولى الخطوات ستكون الاسبوع المقبل من خلال تقديم اقتراح قانون لحماية المياه الجوفية بهدف حماية الثروة المائية في المستقبل، من جهة، ولتخفيف التلوث الحاصل والضرر الفادح، من جهة ثانية.

وطالب اللقاء ب"التعامل مع ازمة الليطاني بصفتها ازمة وطنية"، مطالبا بدعوة "لجنة الطوارئ الوطنية في الحكومة الى عقد اجتماع سريع لها لمناقشة هذا الامر من دون ابطاء لتلافي وقوع المزيد من الضرر الذي فاق كل الحدود".

وختم بأنه "سيتابع هذا الملف وزاريا ونيابيا واداريا وتقنيا وتنفيذيا حتى
اجتياز هذه الازمة الكبيرة".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٦ ايلول ٢٠١٨ - السنيورة يلتقي البابا: تشديد على التمسك بالعيش »
٦ ايلول ٢٠١٨ - مقدمة "المستقبل": فليسمع من يريد أن يسمع! »
٦ ايلول ٢٠١٨ - الناشط خالد الحاج: هناك خيط رفيع بين التطاول والانتقاد »
٦ ايلول ٢٠١٨ - حنكش: لا معارضة أو موالاة بالمطلق وهذا الموضوع نتركه »
٦ ايلول ٢٠١٨ - عبدالله: لإعادة النظر بمشروع قانون البطاقة الصحية »
٦ ايلول ٢٠١٨ - بو عاصي: وصلنا 50 مليون دولار أمّا حاجتنا فهي 100 »
٦ ايلول ٢٠١٨ - محفوض: الإتفاقات لا تلغى من طرف واحد »
٦ ايلول ٢٠١٨ - عدوان: خلق مشكلة صلاحيات بين عون والحريري يفاقم »