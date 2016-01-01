الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار محفوض: الإتفاقات لا تلغى من طرف واحد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض على أحد النواب الذي نعى اتفاق معراب والذي قال انه انتهى في الوقت الحاضر، فقال : "لكن يا شاب وبسلامة فهمك الإتفاقات لا تلغى من طرف واحد. وفي حال إصراركم على التنصل من هذا الاتفاق يتوجب عليكم إذا تسديد البند الجزائي، فالناكل بالعهود يتحمل النتائج منفردا. فهل أنتم على استعداد للرجوع الى ما قبل 13 تشرين الأول 2016؟".



أضاف محفوض في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر": "كم يؤسفني أن تصل بنا الأيام لهكذا مستوى من التخاطب السياسي وهذه كلها مؤشرات لمزيد من الاحتقان الطائفي والمذهبي وقد فات كل المشاركين في حفلة الجنون هذه أن ما يجري إنما هو مطلوب لإحداث المزيد من الشرخ والمزيد من التفرقة. اليوم أشعر بأهمية فكرة 14 آذار التي انتصر فيها الشعب اللبناني بوحدته".



وتابع: "وعلى الرغم من سعة الخلاف والهوة التي باتت تباعد بين التيارات السياسية وبدل أن يبقوا خلافاتهم في طبيعة سياسية حولوها لخندق طائفي ولغة سوقية وكأنهم لا يدرون ماذا يفعلون لأنهم غارقون في لعبة الأنا القاتلة. عودوا الى رشدكم وعودوا الى كلمة سواء لأنكم تدمرون ما تبقى من حفنة أمل لأولادنا".



من جهة أخرى وعن إزدياد حالات مرض السرطان في لبنان، لفت محفوض الى ان "إزدياد حالات الإصابة بمرض السرطان وكأنه يجتاح بيوتنا بشكل هستيري وعلى ما أشارت تقارير أصحاب الإختصاص من ان الأسباب الكامنة وراء انتشاره هو النسبة الكارثية للتلوث المتفاقم في البحر والبيئة، أفلا نستحق سياسة بيئية سليمة ورشيدة عبر وزير يقتنع بأن وزارة البيئة هي فعلا أم الوزارات السيادية؟". المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر