A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد نائب رئيس حزب 'القوات اللبنانية” عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أن المنحى الذي تتخذه الأمور في تشكيل الحكومة ليس سليمًا وطنيًا ولا صحيًا.



عدوان وفي حديث لـ”الجديد” بعد إجتماع اللجان المشتركة، قال: 'اليوم من مسألة تأليف حكومة نحن بأمس الحاجة لها نتيجة الوضع الإقتصادي والمالي الضاغط، توجهنا الى مشكلة صلاحيات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وعلينا لملمة هذا الإنزلاق بأسرع وقت ممكن لأنه لا يؤدي الى اي نتيجة إنما يفاقم ويصعد الأمور ويخلق مناخًا يؤدي الى عدم تشكيل الحكومة ومن هنا أتمنى سحبه من التداول”.



وأضاف: 'الرئيس المكلف قدم صيغة حكومية وسيلتقي في الأيام القادمة الرئيس للتباحث بما يمكن فعله والإستمرار بالعمل لأن الناس لا تهتم اليوم بالصلاحيات وهي تعيش أزمة إقتصادية إجتماعية كبيرة”.



وأردف: 'أن يكون هناك عرقلة من رئيس التيار 'الوطني الحر” شيء وخلق تجمعات شيء آخر، نحن لسنا بصدد إلا التفتيش عن أفضل طريقة لتشكيل الحكومة، وممارسات البعض أدت إلى خلق تجمعات تضم الرئيس نبيه بري، 'التقدمي الإشتراكي”، 'القوات” و”المردة” والرئيس المكلف، فمحاولات إملاء إرادة أحدهم على الأفرقاء، جمعتهم ليقولوا له 'خذ العالم بحلمك

وختم: 'أولويتنا كـ”قوات” تشكيل الحكومة لأننا نعيش بين الناس، وهذا الأمر يتطلب من رئيس التيار 'يطول بالو” والتسليم بنتائج الإنتخابات النيابية ووقف محاولات وضع اليد على الحكومة، لأن على الحكومة ان تكون اليوم في لبنان متوازنة وفعالة لا تحكمها التجاذبات”. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر