الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحجّار: السجالات الإعلامية لا تنفع في تشكيل الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن من غير الجائز إطلاق البعض كلامًا بسقوف عالية لإعادتنا الى الى الوراء إلى اكثر من 30 عامًا



وقال في حديث لتلفزيون"المستقبل" إن الرئيس سعد الحريري لطالما غلّب المصلحة الوطنية على الأمور الاخرى، وذكّر الحجار بالتنازلات التي قدمها الرئيس الحريري إن كان في انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للبلاد أو في قانون الانتخابات وأمور اخرى والتي خسر خلالها الرئيس الحريري من "اللحم الحي" ،



واعتبر الحجار أن الصيغة التي قدمها الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية تتضمن أيضًا تضحية، حيث قال الرئيس الحريري " الكل بدن يضحوا وانا ضحيت"



ورأى أن المطلوب من الافرقاء الآخرين ان يلاقوا الرئيس الحريري بعيدًا من السقوف المرتفعة والمطالبات.



ولفت إلى أن "هناك محاولة لتخريب العلاقة بين الرئيسين عون والحريري، لا سيما أن التسوية التي وضعت هدفت لتغليب مصلحة البلد على أي أمر آخر".



وأكد أن "ما نسمعه من المحيط لا يعنينا ولا يعني الرئيس الحريري شيئًا لأنه يسمع مباشرة من عون وليس من المحيطين به". مشيرًا إلى أن الرئيس الحريري يرفض السجالات الاعلامية لانها لا تنفع في تشكيل الحكومة ولا تنفع البلد ولا المواطنين. معتبرًا أن "ما حصل بالأمس بالنسبة للردود التي سمعناها من هنا وهناك خارجة عن أي حد من حدود المنطق او اللياقة او المصلحة الوطنية".



وشدد الحجارعلى أن "الحملات المنظمة التي تطلق باتجاه الرئيس الحريري وتحميله المسؤولية لا يجوز ان تستمر لان هذا الأمر لا يؤمّن المصلحة الوطنية للبلد"



وقال "الرئيس الحريري موقفه واضح وقدم الصيغة الحكومية التي يعتبرها افضل في هذا الظرف، وهو لن يعتذر ومصرّ على تشكيل حكومة وفاق وطني"



وأضاف "في هذا الظرف تحديداً لا يمكن النهوض بالبلد والاستجابة لشروط المجتمع الدولي بمساعدتنا تحديدًا اقتصاديًا إلا إذا كان هناك حكومة فيها كل الجهات الأساسية وتمارس مسؤولياتها، وأما بالنسبة للصلاحيات فالدستور واضح المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر