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سعيد: على المسيحيين التمسك بالطائف
 
 
 
 
 
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٥ ايلول ٢٠١٨
 
غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على موقع " تويتر" قائلا:"‏على المسيحيين التمسك بالطائف والدستور لأن العكس fausse route ، على المسلمين جعل الدفاع عن الطائف والدستور معركة وطنية جامعة و ليس معركة سنية".
 
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