غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على موقع " تويتر" قائلا:"‏على المسيحيين التمسك بالطائف والدستور لأن العكس fausse route ، على المسلمين جعل الدفاع عن الطائف والدستور معركة وطنية جامعة و ليس معركة سنية".

