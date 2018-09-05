غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يا نوسو ما بدو يعتذر ..في تلميذ بدو ياكل قصاص ١٠٠ سطر كل حرف لون.....back to school" وذلك في اشارة الى الرئيس المكلف سعد الحريري.
وفي حين رأى الناشطون في تغريدة أسود اهانة لشخص الحريري، كما ولصلاحيات رئيس الحكومة التي نص عليها الدستور اللبناني بشكل واضح لا لبس فيه، جاء الرد عبر وسم "#بسين_يا_أسود".
محمد القاروط مثلاً استذكر فترة الفراغ الرئاسي قائلا:
نسوا لما عطلوا البلد سنتين بلا رئيس جمهورية ولو ما الشيخ سعد الحريري ما كان في رئيس للذاكراة فقط،هلأ عم يحكوا عن الصلاحيات الدستورية ..بالنهاية صلاحيات رئيس الحكومة خط أحمر ولا بديل عن الشيخ سعد ورحوا خيطوا بغير مسلة.#بسين_يا_أسود
وذلك في حين تطرقت سارة قباني الى تأثير هذه المشاحنات على العهد وقالت:
تصريحك يا أيّها المفلس! يضرب العهد الّذي تتغنون به و تصفونه بالقوي، مع العلم أنّ الحفاظ على العهد القوي على حد تعبيركم يكمن باحترام الرئيس المكلّف و صلاحيته و تسهيل مهمّة التأليف أمام الأخير. #بسين_يا_أسود