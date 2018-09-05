غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يا نوسو ما بدو يعتذر ..في تلميذ بدو ياكل قصاص ١٠٠ سطر كل حرف لون.....back to school" وذلك في اشارة الى الرئيس المكلف سعد الحريري.



وفي حين رأى الناشطون في تغريدة أسود اهانة لشخص الحريري، كما ولصلاحيات رئيس الحكومة التي نص عليها الدستور اللبناني بشكل واضح لا لبس فيه، جاء الرد عبر وسم "#بسين_يا_أسود".



محمد القاروط مثلاً استذكر فترة الفراغ الرئاسي قائلا:



نسوا لما عطلوا البلد سنتين بلا رئيس جمهورية ولو ما الشيخ سعد الحريري ما كان في رئيس للذاكراة فقط،هلأ عم يحكوا عن الصلاحيات الدستورية ..بالنهاية صلاحيات رئيس الحكومة خط أحمر ولا بديل عن الشيخ سعد ورحوا خيطوا بغير مسلة.#بسين_يا_أسود — Mohammed H.Karout (@MohammedHkarout) September 5, 2018





أحمد شنطف علق على الصورة الشخصية لأسود، فقال في تغريدة:



زياد اسود كاتب عصورتو نمر جزين .. كاعتراف بأنه حيوان 👼 بالحقيقة النمر قوي أما أنت #بسين_يا_أسود 🐈 — Ahmad Shantaf 🇱🇧 (@A_Y_Shantaf) September 5, 2018





وذلك في حين تطرقت سارة قباني الى تأثير هذه المشاحنات على العهد وقالت:



تصريحك يا أيّها المفلس! يضرب العهد الّذي تتغنون به و تصفونه بالقوي، مع العلم أنّ الحفاظ على العهد القوي على حد تعبيركم يكمن باحترام الرئيس المكلّف و صلاحيته و تسهيل مهمّة التأليف أمام الأخير. #بسين_يا_أسود — Sarah Kabbani (@SarahKabbani2) September 5, 2018





أما الناشط هيثم طالب، فغرد متحديا أسود بالقول:



بما انك نائب و بتعتبر نفسك من اكبر تكتل و محسوب عالعهد و الرئيس القوى ، حول كلامك ل افعال و ما تكون #بسين_يا_أسود — hayssam taleb (@hayssam2011) September 5, 2018





ولم تخلُ التغريدات من حس الفكاهة، فغرد الناشطان سمير العلائلي ومعروف العاكوم:



خبر عاجل هروب بسين صغير على التوتير ، الرجاء لمن يعرف شيئ التبليغ فورا #بسين_يا_اسود — samir_al-alaili (@samir_alalaili) September 5, 2018



الليمونة بس يصير لونا اسود بتنكب بالزبالة !#بسين_يا_أسود pic.twitter.com/bbbFgTkrzP — Maarouf Akoum (@MaaroufAkoum) September 5, 2018





وفي الاطار الفكاهي نفسه، غردت روان خالد:



الله يسود ايامك زيادة عن هيك كل عمرك #بسين_يا_أسود🐱 — Rawan khaled (@rawankhaled1217) September 5, 2018





