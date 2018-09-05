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أسود تجاوز الخطوط الحمراء.. والناشطون: #بسين_يا_أسود
 
 
 
 
 
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٥ ايلول ٢٠١٨
 
غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يا نوسو ما بدو يعتذر ..في تلميذ بدو ياكل قصاص ١٠٠ سطر كل حرف لون.....back to school" وذلك في اشارة الى الرئيس المكلف سعد الحريري.

وفي حين رأى الناشطون في تغريدة أسود اهانة لشخص الحريري، كما ولصلاحيات رئيس الحكومة التي نص عليها الدستور اللبناني بشكل واضح لا لبس فيه، جاء الرد عبر وسم "#بسين_يا_أسود".

محمد القاروط مثلاً استذكر فترة الفراغ الرئاسي قائلا:




أحمد شنطف علق على الصورة الشخصية لأسود، فقال في تغريدة:




وذلك في حين تطرقت سارة قباني الى تأثير هذه المشاحنات على العهد وقالت:




أما الناشط هيثم طالب، فغرد متحديا أسود بالقول:




ولم تخلُ التغريدات من حس الفكاهة، فغرد الناشطان سمير العلائلي ومعروف العاكوم:






وفي الاطار الفكاهي نفسه، غردت روان خالد:
 
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