A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي أن "تأليف الحكومة مسؤولية دستورية مناطة برئيس الحكومة المكلف على أن يوافق أو لا يوافق عليها رئيس الجمهورية"، مركزا أن "حزب القوات اللبنانية ينطلق من المبدأ العام فالبلد لم يعد يحتمل المماطلة والتأجيل بأي حجة كانت".



وأوضح أنّ "لا شيء يسمى بعقدة القوات، بل القوات شكلت عقدة لدى البعض، والفرق كبير، وتحد من الاساس مع الرئيس المكلف عن ضرورة وضع معايير ولديها عدة نقاط تتفاهم على أساسها"، مضيفًا: "أولها تفاهم معراب واجزاؤه كافة لا سيما ما يتعلق بايصال الرئيس ميشال عون الى الرئاسة والجزء الثاني الامور السياسية العامة، اما الجزء الثالث فيتعلق بكيفية ادارة الامور عند ايصال الرئيس عون الى الرئاسة، ومن هنا يمكننا ان ننطلق بالمناصفة مع التيار".



بو عاصي استغرب الحصة المعروضة من قبل البعض على القوات وقال: "عندما كان للقوات 8 نواب، حصلت على 4 وزارات من ضمنهم نائب رئيس الحكومة، وعندما حصلت على 15 نائبا يطرح عليها 3 وزارات من دون نيابة حكومة ومن دون وزارة سيادية ويتكلمون عن صحة التمثيل؟". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر