حذر وزير العمل محمد كبارة من أي محاولة لتجاوز الخط الأحمر الدستوري المتمثل بصلاحيات رئاسة الحكومة مشددا على أن المس الأرعن بالتوازنات الوطنية سيسقط هيكل الدولة على رؤوس الجميع.



وأشار كبارة الى ان اي طرح يشكل تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، يعني فتح النقاش على اتفاق الطائف والتوازنات الوطنية التي صاغها بدقة، وأي نقاش في هذه التوازنات لن يكون في مصلحة أي فريق من اللبنانيين.



ودعا كبارة جميع الاطراف للتمسك بهذه الصيغة لأن سقوطها سيكون فوق رأس الجميع، مشدداً على ضرورة التزام الصلاحيات التي نص عليها الطائف وعدم القفز فوقها بمحاولة فرض أعراف سياسية.



وأشار كبارة الى من مصلحة الجميع عدم تجاوز هذا السقف الدستوري الذي ينظّم التوازنات اللبنانية.