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الجيش التركي تحت سلطة وزارة الدفاع
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
نقلت قناة "سي.ان.ان ترك" التلفزيونية الخاصة عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله إن الجيش التركي قد يندرج تحت سلطة وزارة الدفاع.

وعين إردوغان رئيس الأركان التركي السابق خلوصي أكار وزيرا للدفاع. وذكرت "سي.ان.ان ترك" أن الرئيس أدلى بهذا التصريح للصحافيين المسافرين معه على طائرته إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.
 
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