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أعضاء الناتو يعربون عن قلقهم جراء الاختبارات الصاروخية الإيرانية المكثفة
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
عبر حلف شمال الأطلسي عن القلق من 'الأنشطة المزعزعة للاستقرار” التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط. كما عبروا عن قلقهم من 'الاختبارات الصاروخية المكثفة” التي تجريها طهران ومن مداها ودقتها.

وأعلن قادة الحلف خلال القمة التي عقدت اليوم الأربعاء في بروكسل 'التزامهم الثابت” بأهداف الإنفاق الدفاعي المتفق عليها وشددوا على مخاوفهم إزاء التهديدات التي تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وفي إيماءة واضحة لانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشركاء في الحلف ينفقون القليل جدا على الدفاع قال الحلف في بيان: 'نحن ملتزمون بتحسين توازن المشاركة في نفقات ومسؤوليات عضوية الحلف”.

وعبر القادة عن مخاوفهم من الأنشطة التي انتهجتها روسيا في الآونة الأخيرة قائلين إنها تؤثر على الاستقرار والأمن وأضافوا أنهم 'يتضامنون” مع التقييمات البريطانية بأن روسيا هي المسؤولة عن هجوم بغاز أعصاب في مدينة سالزبري البريطانية.

ووافق الحلف أيضا على دعوة مقدونيا للبدء في محادثات الانضمام للحلف.
 
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