الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان عزالدين ترأست اجتماعا لمناقشة خطة أزمة النفايات في صور: نتمنى التوصل لحل المشكلة في كل البلد بأقرب وقت ممكن A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عزالدين اجتماعا اليوم، في مبنى الوزارة لمناقشة الخطوات التنفيذية للخطة المتكاملة لمعالجة أزمة النفايات في منطقة صور ولعرض وضع إدارة النفايات الصلبة هناك.



ضم الاجتماع رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومجلس الإنماء والإعمار CDR بالإضافة إلى فريق عمل الوزارة والاستشاري المكلف بالدراسة والإشراف على تحسين معمل عين بعال.



واملت عز الدين في 'معاودة تشغيل معمل عين بعال في قضاء صور قريبا بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين”، مشددة على 'الحاجة إلى وضع خريطة طريق لحلقة متكاملة لمعالجة النفايات من إنتاجها إلى معالجتها، ما يحتاج إلى حملات توعية وتشارك بين كل الأفرقاء المعنيين، من الدولة والبلديات والمجتمع المدني إلى المواطنين”، متمنية 'التوصل إلى حل لمشكلة النفايات في كل البلد في أقرب وقت ممكن”.



وتخلل الاجتماع عرض للوضع الراهن للنفايات في منطقة صور وتحديدا لمعمل المعالجة في عين بعال كما تمت مناقشة خطوات اطلاق حملة توعية لإدارة النفايات هناك. وقد قام موظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ UNDP خلال الاجتماع، بشرح أنشطتهم التجريبية الناجحة في مجال إدارة النفايات الصلبة التي تم تنفيذها ضمن نطاق ضيق وتمت مناقشة احتمال تنفيذها في قرى صور ضمن نطاق تعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوزارة. كذلك، قدم فريق الوزارة شرحا لبعض مكونات الخطة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة وكيفية تحسين معالجة النفايات واستكمال الفرز من المصدر”. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر