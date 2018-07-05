أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت "ان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، وضع جداول التكليف الأساسية للرسم البلدي على القيمة التأجيرية ورسم صيانة الأرصفة والمجاري لعام 2018 قيد التحصيل في كل المناطق العقارية في مدينة بيروت".



ولفتت في بيان إلى أنه "عملا بنص المادة 106 من قانون الرسوم البلدية رقم60/88 على المكلفين أن يبادروا إلى تسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليهم خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 5-7-2018، وعملا بنص المادة 109 من القانون 60/88 تفرض غرامة مالية قدرها 2% إثنان بالمئة عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد ضمن المهلة المشار إليها أعلاه".



وأشارت إلى ان "الرسوم تسدد إلى جباة دائرة تحصيل الواردات أو إلى صناديق الدائرة في مبنى بلدية بيروت رقم 2 ، العقار رقم 243 مرفأ، خلف جريدة النهار - شارع الأورغواي".