قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبيرغ إن "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حجم الانفاق الذي يقدمه الحلفاء زاد من إدراك الأوروبيين لأهمية المشكلة".



أضاف ستولتنبيرغ: "إن ترامب قلق جدا بشأن موضوع الإنفاق الدفاعي متجاهلا كل القضايا الخلافية بين الحلفاء بما فيها الرسوم الجمركية واتفاق إيران النووي والتغير المناخي".



ولفت الى ان "الجميع متفقون على ضرورة إنفاق المزيد على القضايا الدفاعية في وقت تزداد فيه التحديات ومنها الإرهاب وروسيا".



وأطلق مازحا بعض النكات ومنها " تناولت إفطارا فاخرا مع الرئيس الأميركي ترامب ودفعت ثمن الإفطار الولايات المتحدة."



في إشارة إلى تصريحات ترامب السابقة التي قال فيها إن الولايات المتحدة تنفق لحماية الأوروبيين أكثر مما ينفق الأوروبيون لحماية أنفسهم.