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الاربعاء في ١١ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
02:05 م
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ترامب من بروكسل:ليس مناسباً أن يحمي الناتو برلين في وقت تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة
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١١ تموز ٢٠١٨
أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في تصريح له لدى لقائه أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل قبيل بدء قمة الناتو، أن "واشنطن تدفع أكثر على الإنفاق الدفاعي وهذا ليس عادلاً".
واعتبر ترامب أنه "من غير المناسب أن يحمي الناتو برلين في وقت تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة
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