أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له لدى لقائه أمين عام حلف الناتو ​ينس ستولتنبرغ ​في بروكسل قبيل بدء قمة الناتو، أن "​واشنطن​ تدفع أكثر على الإنفاق الدفاعي وهذا ليس عادلاً".



واعتبر ترامب أنه "من غير المناسب أن يحمي الناتو برلين في وقت تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة