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ترامب من بروكسل:ليس مناسباً أن يحمي الناتو برلين في وقت تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له لدى لقائه أمين عام حلف الناتو ​ينس ستولتنبرغ ​في بروكسل قبيل بدء قمة الناتو، أن "​واشنطن​ تدفع أكثر على الإنفاق الدفاعي وهذا ليس عادلاً".

واعتبر ترامب أنه "من غير المناسب أن يحمي الناتو برلين في وقت تدفع المليارات لروسيا مقابل الطاقة
 
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