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البنتاغون وافق على بيع صواريخ لبريطانيا والدنمارك
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
وافقت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" على بيع صواريخ "جو جو" متوسطة المدى من طراز "إيم 120" لكل من بريطانيا والدنمارك.

جاء ذلك في بيان لوكالة التعاون للأمن والدفاع الأميركية، صدر أمس.

وأفادت الوكالة أن قيمة صفقة الصواريخ تبلغ 650 مليون دولار بالنسبة لبريطانيا، في حين تبلغ 90 مليون دولار للدنمارك.

وحسب ذات البيان فإن الحكومة البريطانية، طلبت شراء 200 صاروخ "جو جو" متوسط المدى من طراز "إيم 120 دي".

وتشمل الصفقة مع بريطانيا، بيع حاويات الصواريخ، ومعدات نظام الأسلحة والاختبار، وقطع غيار، وكذا توفير التدريب للموظفين.

أما بالنسبة للدنمارك، فقد وافق "البنتاغون" على بيع 28 صاروخا من نفس الطراز.

وتشمل الصفقة أيضا، بيع حاويات الصواريخ، ومعدات نظام الأسلحة والاختبار، وقطع غيار، وتوفير التدريب للموظفين، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات اللوجستية.

وصواريخ "إيم 120" هي نسخة متقدمة من صواريخ "أرام" التي صنعت لتشتغل في مختلف الظروف الجوية، وتم تصنيعها من قبل شركة "رايثيون" الأمريكية".
 
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