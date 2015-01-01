الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم بعد تهديد ايران.. أميركا تعلن استعداد قواتها لحماية مسارات حاملات النفط A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط عن جاهزيتها لتأمين ممر بحري لناقلات النفط الخام الحيوية، بعدما هدد مسؤولون إيرانيون بإعاقة مساراتها، رداً على التهديد بفرض عقوبات جديدة ضد طهران، بحسب موقع 'military.com”.



وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد مؤخرا بأن طهران ربما تمنع تصدير أي نفط عبر مضيق هرمز.



وبحسب 'بلومبرغ”، فإنه يتم نقل حوالي 30% من جميع أنواع النفط الخام المتداولة في البحار عبر المضيق كل عام.



الرد إذا لزم الأمر

وصرح النقيب بيل أيربان، الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان بأنه تم إرسال نسخة منه عبر البريد الإلكتروني إلى موقع Military.com: 'نحن – القوات الأميركية – وحلفاءها معا مستعدون لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة حيثما يسمح القانون الدولي بذلك”.



وأضاف البيان أنه يوجد حاليا الآلاف من القوات الأميركية في المنطقة، بما يشمل حوالي 2200 من مشاة البحرية وقوات البحرية، إضافة إلى وحدة المارينز الـ26 على متن المركبة الهجومية البحرية Iwo Jima.



وتشمل مهامهم 'الحفاظ على التدفق الحر للتجارة”.



قرار مبكر

وجاء التهديد الإيراني بوقف الملاحة في مضيق هرمز في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن ضرورة قيام أي شركة تشتري النفط الخام من إيران بتخفيض الكميات بحلول نوفمبر المقبل، فيما يعد مبكرا عن المتوقع، بحسب CNBC، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي توصل إليه الجانبان عام 2015.



وصرح إسماعيل كوتساري، نائب قائد قاعدة الحرس الثوري في طهران قائلا: 'إذا تم منع صادرات النفط الإيرانية فلن نسمح بتصدير النفط إلى العالم عبر مضيق هرمز”.



وتظهر صور فوتوغرافية، قامت بنشرها وزارة الدفاع الأميركية، أن المركبة الهجومية البحرية Iwo Jima والمدمرة Laboon المسلحة بالصواريخ الموجهة أبحرتا عبر مضيق هرمز قبل أسابيع. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر