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بالحصص والحقائب: إليكم المسودّة الحكومية المتداوَلة
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
أفادت معلومات أنّ مسودة الحكومة الجاري تشكيلها تُسند 3 حقائب لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هي: المال، الشباب والرياضة والتنمية الادارية. و3 حقائب لـ"حزب الله"، هي: الصحة، والصناعة ووزارة دولة لشؤون مجلس النواب.

كما تحسب الداخلية والاتصالات لـ"المستقبل" من ضمن حصته، إضافة الى حصة فَضفاضة لـ"التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية، من بين ما تَضمّه: الخارجية، الدفاع، العدل، البيئة، الاقتصاد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون التخطيط، وزارة دولة لمكافحة الفساد.

واللافت في هذا السياق أنّ هذه المسودة تستبعد الحزب القومي، الذي كان شريكاً في الحكومات السابقة، دخولاً إليها من باب حصة "حزب الله"، الذي أبلغ "القومي" انه لن يتخلى هذه المرة عن أيّ من حقائبه، بل يريد أن يَتمثّل بها كلها
المصدر : الجمهورية
 
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