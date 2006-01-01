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الصراف: لبنان لم يعد يستطيع تحمّل تبعات النزوح
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي فادلي زون على رأس وفد يضم أعضاء من مجلس النواب الإندونيسي وكان عرض لتعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وعرض امكانية التعاون الاقتصادي والسياحي.

وأكد الصراف خلال اللقاء موقف لبنان الرافض للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية وشرح لزون تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على الأوضاع اللبنانية كافة، مؤكدا أن "لبنان لم يعد يستطيع ان يتحمل تبعات هذا النزوح"، داعيا "المجتمع الدولي الى مساعدة اللاجئين لتأمين عودة انسانية وآمنة وسريعة الى وطنهم".

كما أثنى الصراف على مشاركة إندونيسيا في قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب منذ سنة 2006 وشكر موقفها الرافض لاعلان القدس عاصمة لاسرائيل
المصدر : mtv
 
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