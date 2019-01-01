الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم واشنطن: نبحث مع السعودية بدائل لنفط إيران A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال مسؤول بالخارجية الأميركية، إن بلاده بحثت مع السعودية الحفاظ على إمدادات جيدة في سوق النفط، موضحاً أن المباحثات تأتي للمساعدة في إيجاد بدائل لنفط إيران.



وذكر المسؤول بالخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو قد وصل، الثلاثاء، إلى بروكسل، حيث يعتزم عقد لقاءات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بهدف زيادة الضغط على إيران وطمأنة الحلفاء بشأن إمدادات النفط البديلة.





وكان بومبيو قد وصل إلى بروكسل قادما من أبوظبي التي بحث فيها القضايا المتعلقة بإيران مع المسؤولين في الإمارات.



وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية الصحافيين المسافرين مع بومبيو على نفس الطائرة بأن مسؤولين كبارا بالوزارة انتهوا كذلك من محادثات استمرت 3 أيام في السعودية بشأن إيران، و”بحثوا سبلا جديدة لحرمان النظام من الإيرادات”.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري صدر الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يزيد في المتوسط عن 12 مليون برميل يوميا أواخر عام 2019 للمرة الأولى على الإطلاق.



وارتفع إنتاج النفط الأميركي بدعم من التقدم الذي تحقق في تكنولوجيا استخراج الخام من التكوينات الصخرية.



وزاد الإنتاج 5.6 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15.4 بالمئة هذا العام. وإذا تحققت التوقعات، فسيجعل هذا الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم متفوقة بذلك على روسيا.



وقالت ليندا كابوانو، مديرة إدارة معلومات الطاقة في بيان عقب نشر التقرير، إن 'نمو الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وروسيا سيشكل أغلبية النمو الإجمالي في الإمدادات العالمية خلال 2019”.



ورفعت الإدارة توقعاتها لمتوسط النمو في عام 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة إلى 11.80 مليون برميل يوميا، وزادت توقعاتها للربع الأخير من ذلك العام بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 12.02 مليون برميل يوميا.



ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الخام الأميركي هذا العام إلى 10.79 مليون برميل يوميا دون تغير يذكر عن توقعات الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته الإدارة.



وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط حجم الإنتاج خلال الربع الحالي إلى 10.91 مليون برميل يوميا، و11.29 مليون برميل يوميا في الربع الأخير.



ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الطلب على الخام في الولايات المتحدة إلى 20.35 مليون برميل يوميا هذا العام بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. في الوقت ذاته، رفعت الإدارة توقعاتها للطلب في عام 2019 بمقدار 10 آلاف برميل يوميا إلى 20.68 مليون برميل يوميا.



وإذا تحققت توقعات الإدارة، فسيكون حجم استهلاك البنزين في عام 2019 هو الأعلى على أساس سنوي على الإطلاق، متجاوزا المستوى القياسي الذي سجله في عام 2019 بحسب ما قالته كابوانو. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر