أكدت مصادر صحيفة "المستقبل" أن " الرئيس سعد الحريري يعتزم تفعيل اتصالاته ومشاوراته خلال اليومين المقبلين"، مشيرة إلى أن "هذه الاتصالات والمشاورات ستشمل كل القوى السياسية المعنية بملف تأليف الحكومة تمهيداً لتتويج الرئيس المكلف مشاوراته بزيارة قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون".



ولفتت المصادر إلى أنّ الرئيسين الحريري ونبيه بري متوافقان على أنّ "البلد أمامه تحديات واستحقاقات اقتصادية غير خافية على أحد"



وأوضحت المصادر نفسها لـ" المستقبل" أن "رئيس المجلس النيابي أكد خلال لقاء الحريري أنه ليس شريكاً في تشكيل الحكومة، وأنّ عملية التأليف من صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية"



وأوضح بري أنّ "ما يقوم به لا يتعدى سقف المساعدة من خلال اتصالاته مع القوى السياسية على تذليل بعض العقبات أمام إنجاز التوافق الحكومي المنشود".