الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الخوري عرض والشامسي للعلاقات الثنائية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي، وكانت جولة افق تم خلالها التطرق الى الاوضاع السياسية الراهنة محليا وعربيا، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد لاسيما منها الثقافية، حيث سلم السفير الشامسي الوزير الخوري نسخة من مسابقة الشيخ زايد للاستدامة على أمل مشاركة من يريد من اللبنانيين.



واثر اللقاء قال السفير الشامسي: "تشرفت بلقاء الوزير الخوري اخي وصديقي وسلمته نسخة عن جائزة الشيخ زايد للاستدامة، حيث اعرب عن تعاونه لتعميم الموضوع على كل الجهات المعنية، لانه ما يهمنا هو مشاركة اللبنانين في الجائزة ، وما يهمنا استقرار لبنان، وكدولة الامارات يهمنا ان يوفق دولة الرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة وتذليل العقبات طبعا بجهود فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كنت في زيارته قبل ظهر اليوم، والذي يولي اهمية كبرى للمرحلة القادمة في العلاقات مع الامارات ودول الخليج والدول العربية الشقيقة".



بدوره قال الوزير الخوري:" من دواعي سرورنا لقاء سفير دولة الامارات التي لها اياد بيضاء في لبنان وعلى الثقافة بشكل خاص وعبر الجائزة المعروفة بجائزة الشيخ زايد، ونحن نشكر سعادة السفير الشامسي لمواكبته كل الاحداث اللبنانية بروح ايجابية عالية وبمحبة يعبر عنها للبنانين جميعا. ونأمل ان يكون لدينا قريبا حكومة قادرة على مواجهة كل الصعوبات المحيطة بنا، وعلى عودة الاخوة الحلجيين للسياحة والاصطياف في لبنان".



يشار الى ان من يرغب من اللبنانيين المشاركة في جائزة الشيخ زايد للاستدامة زيارة موقع وزارة الثقافة على العنوان التالي:

http://culture.gov.lb/ar/Media/Official-Announcements-and-Circulars لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر