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الراعي الى مقره الصيفي في الديمان
 
 
 
 
 
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١٠ تموز ٢٠١٨
 
إنتقل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان يرافقه المطران مطانيوس الخوري وأمين سره الأب بول مطر ومدير المكتب الاعلامي في الصرح المحامي وليد غياض. وكان في إستقباله عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بشري جوزيف إسحق ونائب الكورة في كتلة لبنان القوي جورج عطا لله، النائب البطريركي العام على نيابتي الجبة وزغرتا المطران جوزيف نفاع ، مدير عام وزارة الأشغال المهندس مطانيوس بولس، قائمقام بشري ربى الشفشق، رئيس إتحاد بلديات بشري إيلي مخلوف، قنصل لبنان في ولاية هليفاكس الكندية المهندس وديع فارس، رئيس نادي الإتحاد الديماني أنطوان فرنسيس، الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني آغا، الى حشد من أخويات نيابة الجبة.

وفور وصوله وعلى وقع قرع الأجراس توجه البطريرك الراعي مع الحاضرين الى كنيسة الصرح، حيث أدى صلاة الشكر. وبعدها إنتقل الجميع الى صالون الصرح.
 
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