الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم أميركا تدرج "سرايا الأشتر" على لائحة الإرهاب A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها صنفت تنظيم ما يسمى "سرايا الأشتر"، وهي جماعة إرهابية مدعومة من إيران في البحرين، منظمة إرهابية، كما أدرجت عضوين في المنظمة على لائحة الإرهاب، في خطوة قالت إنها جاءت في إطار لجم تصرفات إيران الخبيثة ووقف دعمها للإرهابيين في أنحاء العالم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، أن تصنيف "سرايا الأشتر"، جاء طبقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة، الذي يخول الوزارة إدراج الكيانات في لائحة الإرهاب، في حال مثلت تهديدا للمصالح الأميركية والمواطنين الأميركيين .



وأشارت إلى أنها أدرجت كلا من، أحمد حسن يوسف ومرتضى مجيد رمضان علوي، المعروف بـ"مرتضى مجيد السندي"، وهما عضوان في منظمة "سرايا الأشتر" على لائحة الإرهاب.



وطبقا للخارجية الأميركية، فإن هذا التصنيف "يهدف إلى حجب الموارد التي تسمح لمنظمة الأشتر الإرهابية لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، كما سيتم الحجز على أصول هذه المنظمة في الولايات المتحدة. ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأميركيين التعامل مع هذه المنظمة، كما سيتم تجريم دعم أو محاولة مساعدة أو التآمر لمساندة هؤلاء المصنفين إرهابيا".



وأكدت واشنطن أن "هذا التصنيف يأتي ضمن حملة واسعة للجم تصرفات إيران الخبيثة ووقف دعمها للإرهابيين في كل أنحاء العالم".



وأعلن منسق أنشطة مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية، نيثن سيليس، أن إيران تستخدم أدواتها الإرهابية من أفريقيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والخليج لنشر نفوذها الخبيث وزعزعة الاستقرار والسلم الدوليين.



وأضاف :" أن منظمة سرايا الأشتر الإرهابية جزء من سلسلة طويلة من الإرهابيين الذين تدعمهم إيران، الذين ينفذون عمليات قتل بالنيابة عن نظام طهران الفاسد. إن هذا التصنيف اليوم هو إنذار بأن الولايات المتحدة ترى بوضوح ما تحاول إيران فعله في البحرين من خلال أداتها هذه، المنظمة الإرهابية المعروفة بسرايا الأشتر". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر