A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وعد وزير المال التركي الجديد براءة البيرق، وهو ايضا صهر الرئيس رجب طيب اردوغان، الثلاثاء بخفض التضخم الكبير، وذلك في رسالة تهدف الى كسب ثقة المستثمرين.



وقال البيرق خلال تسلمه وزارة المال في حضور نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيشميك الذي كان يعتبر مهندس السياسات المالية في الحكومة السابقة "في المرحلة المقبلة، سنعمل في شكل مكثف لاعادة التضخم الى رقم" محدد.



وبلغت نسبة التضخم في تركيا 15,39 في المئة في حزيران/يونيو على مدى عام، وهو سقف قياسي منذ 2003، وسط ظروف اقتصادية صعبة وتراجع قيمة العملة.



ويحذر الخبراء منذ اشهر من الخطر المحدق بالاقتصاد التركي الذي يواجه تضخما كبيرا رغم نمو متين.



وعين البيرق، زوج الابنة الكبرى للرئيس التركي، الاثنين وزيرا للمال والخزانة في اطار حكومة جديدة عرضها اردوغان بعد ادائه اليمين لولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع سلطات معززة. وكان يتولى وزارة الطاقة في الحكومة السابقة.



وخسرت الليرة التركية نحو 3,5 في المئة من قيمتها مقابل الدولار مساء الاثنين بعد اعلان تعيينه مع خشية الاسواق من ممارسة اردوغان ضغوطا على القطاع النقدي وخصوصا البنك المركزي.



وتعهد البيرق الثلاثاء "اعطاء مثال للعالم" على صعيد الانضباط المالي والنقدي وتطبيق "سياسة نقدية قوية ونشطة".



واكد ان "تركيا ستكتب تاريخا جديدا". المصدر : أ.ف.ب لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر