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نساء رائدات: اللبنانيون يسألون الأحزاب كم وزيرة ستعينون في الحكومة؟
 
 
 
 
 
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١٠ تموز ٢٠١٨
 
أطلقت "نساء رائدات"، تزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة، حملة "كم وزيرة رح تعينو؟"، على مواقع التواصل الإجتماعي كافة وعدد من الشاشات المحلية، شاركت فيها وجوه إعلامية معروفة، سألت كل منها رؤساء الأحزاب "كم وزيرة ستعينون في الحكومة الجديدة؟".

ووجهت الأسئلة إلى رؤساء الأحزاب التالية: حركة "أمل"، "التيار الوطني الحر"، "تيار المستقبل"، "القوات اللبنانية"، التقدمي الإشتراكي، الكتائب اللبنانية، و"تيار المرده".

وأضافت: "تبعا لذلك، أرسلت نساء رائدات كتابا الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والرئيس المكلف الأستاذ سعد الدين الحريري ورؤساء الأحزاب: وزير الخارجية والمغتربين (في حكومة تصريف الاعمال) الأستاذ جبران باسيل، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، رئيس "تيار المرده" الوزير السابق سليمان فرنجيه، تسألهم عن مدى إرادتهم في تعيين وزيرات في الحكومة وعن الأسباب التي حالت دون تطبيق الإتفاقات والمعاهدات الدولية، وخصوصا "سيداو وبيجينغ"، اللتين نصتا على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، وإعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30% على الأقل في كل المجالس المنتخبة والمعينة".

 
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