A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اقترح النائب نعمة افرام في مقاربة عملية وسريعة، أن "يعاد النظر في تعرفة كهرباء لبنان لتقترب ولو بنسبة ضئيلة من كلفتها الحقيقية، على أن يخصص زائد الجباية لدعم المدارس الخاصة في تمويل الدرجات الست المقررة وتحويل مساهمات الدولة المتوقفة إلى المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بأصحاب الحاجات الخاصة المتعاقدة معها".



اقتراح افرام جاء خلال اللقاء الذي جمع "تكتل لبنان القوي" مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس وفاعليات اقتصادية واجتماعية.



وشرح افرام في بيان لمكتبه الاعلامي "أهمية اعتماد هذا التوجه لحل أزمة تربوية مستعصية تهدد بإقفال المدارس الخاصة وتهديد لقمة عيش الالاف من أعضاء الهيئة التربوية والموظفين وعائلاتهم، وتحول دون تحميل زيادة بحدود الألف دولار سنويا على كاهل أكثر من 60% من الأسر اللبنانية من جهة، ونلتزم كدولة في المسؤولية الاجتماعية تجاه من هم بأمس الحاجة إلى الرعاية والدعم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من جهة ثانية".



وأكد "عمق النقاش الذي تناوله المجتمعون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجديته تجاه الازمة الاقتصادية - الاجتماعية التي تضرب لبنان"، معتبرا أن "مراجعة تعرفة كهرباء لبنان ستتم عاجلا أم آجلا وهي جزء من الإصلاحات المطروحة والتي أشار إليها مؤتمر "سيدر"، فلماذا هدر الوقت أمام إمكان حل آني لمشكلتين كبيرتين؟".

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