أعلنت البحرية التايلاندية اليوم، عن نجاحها في إتمام عملية إنقاذ جميع الصبية المتبقين ومدربهم لكرة القدم من كهف تغمره المياه في تايلاند بعدما علقوا فيه منذ ما يزيد على أسبوعين.



ورأى أحد الشهود ان "ثلاثة يُنقلون إلى خارج كهف تام لوانج على محفات يوم الثلاثاء وهو ثالث أيام عملية الإنقاذ".



وجرى إنقاذ ثمانية فتية، وخرجوا محمولين على محفات أيضا، خلال اليومين الماضيين إذ تم إنقاذ أربعة يوم الأحد وأربعة آخرين الاثنين.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤولين على أسماء من جرى إنقاذهم أو حالتهم الصحية. وقبل إنقاذ الشخص الحادي عشر مباشرة، كان مصدر مطلع على عملية الإنقاذ قد أعلن أن شخصا عاشرا جرى إنقاذه.