الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان المفتي دريان يبحث مع سفير الامارات موضوع جمعية المقاصد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي الذي اطلع من سماحته على الشؤون الإسلامية والوطنية والأوضاع الإسلامية عامة وعلى وجه الخصوص متطلبات الجهاز الديني التابع لدار الفتوى إضافة الى ما تعانيه جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت والمناطق اللبنانية من أزمة مادية، وابلغ السفير الشامسي سماحته ان دولة الإمارات تتابع باهتمام بالغ الشؤون الإسلامية والوطنية في لبنان وهي دائما الى جانب الشعب اللبناني ومؤسساته الرسمية والأهلية للنهوض بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، مؤكدا وقوف دولة الإمارات الى جانب دار الفتوى لمتابعة دورها الإسلامي المتسم بالاعتدال والوسطية في لبنان والمنطقة العربية.



وأشاد المفتي دريان بالدور الريادي الذي تقوم به الإمارات في لبنان والمنطقة العربية والمتابعة الدائمة والاهتمام المستمر في الشؤون الإسلامية التي تخص دار الفتوى ومؤسساتها الإسلامية.



واستقبل كذلك النائب محمد الحجار الذي قال بعد اللقاء: بحثنا موضوع المقاصد والجميع يعرف أهمية هذه الجمعية التاريخية والإضافة الكبيرة الثقافية والتربوية التي أضافتها هذه الجمعية على مستوى لبنان ككل منذ 140 سنة. وابدينا لسماحته حرصنا على المقاصد واستمرار دورها المبني على قيم التسامح والاعتدال والانفتاح على العالم والثقافات.



من هنا كان حديثي اليوم مع سماحة المفتي حول موضوع قرار المقاصد بإقفال مدرسة برجا والتي هي بعلم الكل هي المدرسة الوحيدة للمقاصد في جبل لبنان وبالتالي إقفالها هو ضربة كبيرة لهذه القيم التي نشأنا عليها وسماحته يعرف هذا الموضوع ويتابعه للوصول إلى حل.



وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة قال: التعقيدات في تشكيل الحكومة يعلمها الجميع، والرئيس الحريري أطلق جولة جديدة من المشاورات على خطين، الخط الأول يستوجب وقف التصعيد الكلامي الذي رأيناه وبدأت نتائجه اليوم والبارحة، وخط آخر هو تحريك الحوار حول الحكومة وتأليف هذه الحكومة.



واستقبل المفتي دريان النائب محمد القرعاوي الذي أكد بعد اللقاء دعمه لجمعية المقاصد لإعادة فتح مدارسها في كافة المناطق اللبنانية.



واستقبل المفتي دريان رئيس تيار القرار اللبناني النائب السابق طلال المرعبي يرافقه نجله النائب طارق المرعبي وبعد اللقاء قال طلال المرعبي: نعتبر انه بعد هذه الانتخابات النيابية كان يجب ان تشكل الحكومة بشكل اسرع، وقد اجمع الجميع عند تسمية الرئيس سعد الدين الحريري الى رئاسة الحكومة بضرورة الإسراع بتشكيلها، ولكن فوجئنا بأن هناك شروط، وسجالات، وشروط مضادة، وهذا ما اخر التشكيل، ان صلاحيات رئيس الحكومة في هذا الموضوع واضحة، وليس هناك عندنا أي مشكلة، المشكلة تكمن في الفرقاء الاخرين، وليس عند رئيس الحكومة، ويجب ان يسرعوا في إنهاء هذا الموضوع لان البلد لا يحتمل المزيد من المماطلة والأوضاع الاقتصادية والمالية بحاجة الى معالجة سريعة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر