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ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر التي تضرب كندا الى 70 قتيلاً
 
 
 
 
 
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١٠ تموز ٢٠١٨
 
أعلنت السلطات في ​كيبيك​ أن "الحصيلة النهائية لضحايا موجة الحر التي ضربت في مطلع تموز الحالي المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية بلغت 70 قتيلا".

وذكرت المتحدثة باسم ​وزارة الصحة​ في المقاطعة لوكالة فرانس برس، أن "حوالي نصف القتلى سجّلوا في مونتريال، العاصمة الاقتصادية لكيبيك".

وتجدر الاشارة الى أنه شهد شرق كندا خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي موجة حر شديد، لكن وحدها كيبيك سجّلت ازديادا في عدد الوفيات المرتبطة بالحر الشديد.
 
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