الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان المشنوق اطلع عون على التدابير الامنية وغادر دون تصريح A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية وديبلوماسية وسياسية تناولت الاوضاع الراهنة والتطورات المتعلقة بمسار تأليف الحكومة الجديدة.



الوزير نهاد المشنوق



وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق واطلع منه على الاوضاع الامنية في ضوء التقارير التي رفعتها الاجهزة المختصة. كما تطرق البحث الى مختلف وحدات الوزارة وحاجاتها. وتم خلال اللقاء التداول في الشأن الحكومي والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.



سفير دولة الامارات



ديبلوماسيا، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان السفير حمد الشامسي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، العلاقات اللبنانية - الاماراتية وسبل تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة . واكد السفير الشامسي بعد اللقاء "ان دولة الامارات العربية المتحدة وقفت دائما الى جانب لبنان قيادة وشعبا، وهي لا تزال تدعم استقراره وسيادته ومسيرة النهوض فيه وتتطلع الى مزيد من التعاون في كل الميادين".



واشار السفير الشامسي الى ان لبنان "حقق انجازات كثيرة خلال الاشهر الماضية عززت امنه وسلامة ابنائه وهذا ما يسعد اخوانهم الاماراتيين الذين يريدون كل الخير والسعادة لهم ، وهم يتطلعون دائما الى رؤية لبنان الشقيق سيدا وحرا ومستقلا ومتعافيا . وقد حمّلني فخامة الرئيس تحياته الى القيادة الاماراتية الرشيدة، مستذكرا بالخير والوفاء الراحل الكبير صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس الدولة ورائد وحدتها، الذي كانت لوقفاته الى جانب لبنان الشقيق الاصداء الايجابية التي لا تزال ترسم اسس العلاقات بين البلدين الشقيقين" .



الوزير السابق وئام وهاب



سياسيا، استقبل الرئيس عون رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الذي وصف اللقاء مع رئيس الجمهورية بانه كان " جلسة عميقة وصريحة لمست خلالها من فخامة الرئيس تفهما كبيرا لواقع الجبل وحرصا على رعاية كل الاطراف فيه. كما لمست اهتماما خاصا بمنطقتي الشوف وعاليه ودعما لمشاريع انمائية فيهما". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر