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باسيل: عمّمنا على الجميع عدم الرد على اي اهانة وحريصون على المصالحة المسيحية
 
 
 
 
 
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١٠ تموز ٢٠١٨
 
أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل ان هناك دورا اساسيا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ان يكون الحاضن لكل النقاشات الموضوعية ، مبديا اقتناعه بان اقتصادهم هو على طريق الاستنهاض رغم الصورة المرسومة اليوم.

وشدد باسيل ، بعد لقاء وفد من تكتل "لبنان القوي" المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن لبنان لن يخضع مرة جديدة للتأثيرات الخارجية وقال:" الخروقات باتت أقل ونحن محميون اكثر والحكومة ستتألف والتحدي هو اقتصادي".

وأكد باسيل أنه عمّم على الجميع عدم الرد على اي اهانة، مشددا على الحرص على المصالحة المسيحية والوطنية.
المصدر : lbc
 
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