أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل ان هناك دورا اساسيا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ان يكون الحاضن لكل النقاشات الموضوعية ، مبديا اقتناعه بان اقتصادهم هو على طريق الاستنهاض رغم الصورة المرسومة اليوم.



وشدد باسيل ، بعد لقاء وفد من تكتل "لبنان القوي" المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن لبنان لن يخضع مرة جديدة للتأثيرات الخارجية وقال:" الخروقات باتت أقل ونحن محميون اكثر والحكومة ستتألف والتحدي هو اقتصادي".



وأكد باسيل أنه عمّم على الجميع عدم الرد على اي اهانة، مشددا على الحرص على المصالحة المسيحية والوطنية.