يستيقظ اللبنانيون منذ أيام على كلام متكرّر لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن "الوضع السيّء جداً" و"الكارثة التي يسير على فوهتها البلد"، في حين لا يتقدّم مسار تأليف الحكومة خطوةً واحدة بعد أكثر من شهر على دخول لبنان في إدارة تصريف الأعمال.

فأيّ معطيات يملك بري في جعبته وزارياً واقتصادياً؟

يدقّ مُستشار بري الإعلامي علي حمدان، في حديث لموقع mtv، ناقوس الخطر مُطالباً بـ"ضرورة التسريع في عمليّة تأليف الحكومة الجديدة، فالبلاد في حالة عاجزة عن تطبيق الإصلاحات التي أُقرَّت في مؤتمر "سيدر" إضافةً إلى المشاريع المقترَحة على الدولة من قبل المجتمع الدولي"، مُشيراً إلى أنّ "الأرقام لا تشجّع أبداً".

أمّا في الملف الحكومي، فعوّل على اللقاء الذي سيجمع بري ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري اليوم "كون الأخير المكلف الأوّل تشكيل الحكومة، فالرجلان سيبحثان في المشكلة الأساسيّة التي تعرقل التشكيل حتى الآن، كما المعيار المُعتمَد ليَسري على الجميع"، سائلاً: "هل هناك ما يُغطّونه حكوميّاً؟".

وكشف حمدان أنّ "موضوع حصّة رئيس الجمهورية وربطها بحصّة "التيار الوطني الحر" هو أحد العوامل التي يتمّ التداول بها خلف الكواليس الحكوميّة، الأمر الذي رفضه العماد ميشال عون قبل انتخابه رئيساً".

وقال: "المطلوب العمل وليس الكلام لأنّ الوضع راكد بينما الجميع يتذمّر".