A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أوضح رئيس ‏المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة "النهار" ان الكلام الذي يطلقه عن الاقتصاد "لا يدخل في باب التهويل "انما ثمة معطيات عدة دفعته الى ‏هذا الموقف ليقرع جرس الانذار.



ونقل زوار بري بحسب صحيفة "الجمهورية" إشارته المتجدّدة إلى أنّ "ما بلغته الأمور من تعطيل وتأخير هي غير مبرّرة، وتحمل على الإشمئزاز، بخاصّة أنّ البلد يسير على حافّة الكارثة، والوضع الإقتصادي يزداد سوءًا، وصار أشبَه بقنبلة موقوتة، إن لم يتم تداركه سريعًا سيسقط، وانفجار هذه القنبلة سيكون مُكلفًا جدًّا، وأنّ هذه اللامبالاة بحال البلد غير مقبولة على الإطلاق"



وأشارت "الجمهورية" من جهة أخرى إلى أن بري شدد على الاستمرار في تطبيق الخطة الامنية في المنطقة، كما شدد على الاسراع في تخصيص مجلسين لانماء ‏منطقتي بعلبك وعكار على غرار مجلس الجنوب. وأجرى بري اتصالين بقائد الجيش العماد جوزف عون وطلب ‏منه الاسراع في انجاز احصاء الاضرار التي ضربت مناطق عدة من البقاع الشمالي. وفي المناسبة أثار بري ‏موضوع انشاء ريجي لتتولى الاشراف على زراعة الحشيشة لأغراض طبية وابلغ العماد عون ضرورة انهاء ‏الخلاف العقاري بين اليمونة والعاقورة بالطرق القانونية‎.‎ المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر