الثلثاء في ١٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:42 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بري: البلد على حافّة الكارثة والوضع الاقتصادي قنبلة موقوتة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٠ تموز ٢٠١٨
 
أوضح رئيس ‏المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة "النهار" ان الكلام الذي يطلقه عن الاقتصاد "لا يدخل في باب التهويل "انما ثمة معطيات عدة دفعته الى ‏هذا الموقف ليقرع جرس الانذار.

ونقل زوار بري بحسب صحيفة "الجمهورية" إشارته المتجدّدة إلى أنّ "ما بلغته الأمور من تعطيل وتأخير هي غير مبرّرة، وتحمل على الإشمئزاز، بخاصّة أنّ البلد يسير على حافّة الكارثة، والوضع الإقتصادي يزداد سوءًا، وصار أشبَه بقنبلة موقوتة، إن لم يتم تداركه سريعًا سيسقط، وانفجار هذه القنبلة سيكون مُكلفًا جدًّا، وأنّ هذه اللامبالاة بحال البلد غير مقبولة على الإطلاق"

وأشارت "الجمهورية" من جهة أخرى إلى أن بري شدد على الاستمرار في تطبيق الخطة الامنية في المنطقة، كما شدد على الاسراع في تخصيص مجلسين لانماء ‏منطقتي بعلبك وعكار على غرار مجلس الجنوب. وأجرى بري اتصالين بقائد الجيش العماد جوزف عون وطلب ‏منه الاسراع في انجاز احصاء الاضرار التي ضربت مناطق عدة من البقاع الشمالي. وفي المناسبة أثار بري ‏موضوع انشاء ريجي لتتولى الاشراف على زراعة الحشيشة لأغراض طبية وابلغ العماد عون ضرورة انهاء ‏الخلاف العقاري بين اليمونة والعاقورة بالطرق القانونية‎.‎
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٠ تموز ٢٠١٨ - باسيل: عمّمنا على الجميع عدم الرد على اي اهانة وحريصون »
١٠ تموز ٢٠١٨ - الخوري: أوليات الحكومة العتيدة معالجة الشأن الاقتصادي »
١٠ تموز ٢٠١٨ - الشامسي بعد لقائه عون: الامارات تدعم استقرار لبنان »
١٠ تموز ٢٠١٨ - ابي خليل يكشف العجز الناتج عن الخدمة الكهربائية »
١٠ تموز ٢٠١٨ - استنفار سنّي لمعالجة أزمة 'المقاصد” ومنع إقفال »
١٠ تموز ٢٠١٨ - ما جديد أزمة القروض السكنية؟ »
١٠ تموز ٢٠١٨ - عون حريص على الإسراع بتشكيل الحكومة »
١٠ تموز ٢٠١٨ - محاولات لفك عقد التأليف.. وبكركي على خط الأزمة المسيحية »