الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري يستأنف مشاورات التأليف A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استهل الرئيس سعد الحريري تصريحاته الحكومية إثر عودته إلى بيروت بالقول "متفائل دائماً ولكن " no comment "- لا تعليق"



ورأت مصادر مطلعة على مواقف الرئيس الحريري بحسب صحيفة "المستقبل" أن تصريح الحريري بـ " لا تعليق" هو تعليق بحد ذاته يشير إلى أنّ "مكامن المشكلة باتت معروفة ولا تحتاج إلى أي تفسير، وأنّ الرئيس الحريري رغم استيائه من التطورات التي آلت إليها الأيام الأخيرة فإنه يراهن على انحسار موجة التصعيد السياسي لمصلحة إطلاق جولة جديدة من المشاورات التي بدأها باتصالين هاتفيين الأول مع رئيس الجمهورية ميشال عون والثاني مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسبما كشفت المصادر لـ"المستقبل" ، لافتةً إلى أنّ "الحريري سيواصل اليوم مشاوراته ليُبنى على الشيء مقتضاه" على أن يُتوّجها بلقاء يعقده مع عون في الأيام القليلة المقبلة.



وكان الرئيس الحريري قد آثر التزام الصمت الإعلامي في مقاربة ملف التأليف خلال رعايته أمس في السراي الحكومي حفل إطلاق النسخة الثانية من «summer of innovation»، مفضّلاً التشديد في كلمته على وجوب استنهاض الدولة من أجل "فتح المجالات أمام الشباب والشابات للعمل" والتركيز على "الأمور المهمة" بدل التركيز على "الأمور الصغيرة.. مثل كل واحد شو بدو بهالحكومة"



وإذ اكتفى الحريري رداً على أسئلة الصحافيين حول موضوع التوتر الحاصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عقب تسريب تفاهم معراب بالقول "يتشاجر الأخوة دائماً ومن ثم يتصالحون"



وفي السياق عينه لفتت صحيفة "اللواء" إلى أن "من المنتظر ان يعيد الرئيس الحريري تشغيل محركات "التوربو" التي وعد بها، وعلى جدول اعماله اكثر من ‏موضوع".



وعليه، توقعت المصادر ان يبادرالحريري خلال الساعات المقبلة الى تجديد اتصالاته. وتوقع احد نواب كتلة المستقبل وفق "اللواء" ان الامور ‏ذاهبة نحو الحلحلة.



ونقل زوار الرئيس الحريري عنه تأكيده ان الحكومة ستبصر النور من دون تحديد أي موعد لذلك، وشدّد هؤلاء ‏على "أهمية ان تتشكل الحكومة بشكل جيد"، معتبرين ان الرئيس الحريري "يملك الكثير من الصبر وطول البال، ‏وباستطاعته إيجاد الحلول للعقد الموجودة والعراقيل الموضوعة، من خلال حنكته السياسية وهدوئه الذي يتمتع به ‏والرؤية التي يتبعها في هذه المرحلة رغم دقتها وحساسيتها"‎.‎



في موازاة ذلك أكدت أوساط الحريري لـ"الجمهورية" انه "لم يقطع اتصالاته مع القوى السياسية، حتى خلال إجازته الخاصة، ‏وثمّة أفكار موجودة لديه، إلّا انّ هذه الاوساط لم تكشف ما إذا كانت الامور قد بلغت حَدّ وضع مسودة جديدة ‏لعرضها على رئيس الجمهورية في لقائهما المرتقَب". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر