الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان محاولات لفك عقد التأليف.. وبكركي على خط الأزمة المسيحية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يقارب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ملف تفاهم معراب الموقّع بين التيار 'الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” من زاوية مختلفة، بالرغم من الضجيج المرافق لهذا الملف سواء إعلامياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ينقل زواره لصحيفة 'المستقبل”، أن 'ما يهم الرئيس عون هو دعم المصالحة المسيحية وترسيخها، ويعتبر أن التراشق الحاصل بين مسؤولي وجمهور كل من التيار والقوات هو شأن حزبي يمكن معالجته جانباً، ورئيس الجمهورية لا يريد ولا يحبذ الدخول في متاهة تحديد من هو المسؤول عن إنفجار هذا التراشق واختلال تفاهم معراب”.



على ضفة ملف تشكيل الحكومة، تنقل أوساط متابعة لـ 'المستقبل”، أن 'الرئيس عون حريص على الاسراع في تشكيل الحكومة، بالرغم من أن المهلة التي انقضت على تسمية الرئيس المكلّف لا تزال ضمن المعقول نسبياً قياساً إلى عمليات تشكيل الحكومات سابقاً، خصوصاً أن هذه المهلة تخللتها عطلة عيد الفطر السعيد وإجازات الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، وبالتالي مع عودة الرئيس المكلّف، لا بد من إعادة تفعيل تشكيل الحكومة بقوة، ولهذا سيكون ملف التشكيل موضع درس بين الرئيسين عون والحريري قريباً”.



وتضيف المصادر: 'لا شيء في الأفق على صعيد حلحلة العقد، أي تمثيل القوات وعدد الوزراء الدروز الذين سيسمّيهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتمثيل النواب السنّة من خارج كتلة المستقبل، من دون أن يعني ذلك أن الأمور مقفلة، لأنه إذا استعدنا سيناريو تأليف الحكومة الحالية، فإن التهويل ببقاء العقد وعدم القدرة على إخراج الحكومة إلى النور كان نفسه، وبين عشية وضحاها ولدت الحكومة وهذا ما سيحصل مع الحكومة المقبلة وهذه الشائعات لا يمكن الركون إليها، لأن هناك جهات لها مصلحة ببث شائعات تفيد بأن الأمور غير قابلة للحل، وهناك جهات لا تريد ولادة الحكومة، وإذا راقبنا ردود الفعل في الأسبوع الماضي فانه كان هناك تركيز كبير على تحميل الرئيس عون مسؤولية عدم تشكيل الحكومة بالرغم من أنه عمل ما بوسعه ولا يزال وسيستمر من أجل تسهيل ولادتها، والدليل لقاءاته مع كل من جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وطلبه من الحريري معالجة العقدة السنية”.



وتستبعد المصادر تشكيل حكومة مصغرة 'على اعتبار أن حكومة التكنوقراط غير قابلة للتنفيذ، وبعد إجراء الانتخابات النيابية يجب أن تضم الحكومة أوسع شريحة من القوى السياسية إذا أمكن، خصوصاً أن كل الكتل النيابية تفضل الحكومة السياسية والدليل أن الجميع يطالب بحصته”؟.



وأكدت أوساط الرئيس المكلّف لـ”الجمهورية” انه لم يقطع اتصالاته مع القوى السياسية، حتى خلال إجازته الخاصة، وثمّة أفكار موجودة لديه، إلّا انّ هذه الاوساط لم تكشف ما إذا كانت الامور قد بلغت حَدّ وضع مسودة جديدة لعرضها على رئيس الجمهورية في لقائهما المرتقَب، ربما اليوم، علماً انّ دوائر القصر الجمهوري لم تُشر الى موعد محدد لزيارة الحريري الى القصر الجمهوري ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لافتة في السياق نفسه الى انّ رئاسة الجمهورية لا تملك اي معطيات حول ما يمكن أن يطرحه الرئيس المكلّف، مع تشديدها الدائم على التعجيل في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه لبنان على كل المستويات.



وفي السياق، علمت صحيفة 'النهار” ان معالجات ومحاولات احتواء عاجلة ستبدأ من اليوم على مساري ‏تأليف الحكومة الجديدة من جهة واستدراك التداعيات السلبية لانفجار الخلاف بين 'التيار الوطني الحر” و”القوات ‏اللبنانية ” من جهة أخرى. وفي سياق تحريك الاتصالات المواكبة لتأليف الحكومة يلتقي الرئيس بري والرئيس ‏الحريري اليوم للتشاور في ما وصلت اليه الاتصالات الجارية والتعقيدات التي تعترضها. وكان الرئيس الحريري ‏قال في تعليق مقتضب على الاجواء عقب عودته الى لبنان: 'متفائل دائما ولكن لا تعليق”. وقال ردا على سؤال عن ‏تداعيات نشر 'تفاهم معراب”: 'يتشاجر الاخوة دائماً ثم يتصالحون‎”.‎



أما على مسار احتواء تداعيات الانفجار الذي حصل بين طرفي 'تفاهم معراب”، فبرزت بعد كلام رئيس حزب ‏‏”القوات اللبنانية ” سمير جعجع أمس لـ”النهار” عن عدم سقوط التفاهم، مؤشرات عدة تصب في هذا الاتجاه بما ‏يستدل منه ان التفاهم أدخل مجدداً غرفة العناية الكثيفة بدءا بالتهدئة بين الفريقين. وعلمت 'النهار” ان بشائر ‏التهدئة انطلقت مع تعميم قيادتي الفريقين على المحازبين وقف الحملات المتبادلة حتى على مواقع التواصل ‏الاجتماعي. وفي معلومات 'النهار” أيضا ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دخل على ‏خط وقف الانهيار، ودعا كلاً من النائب ابرهيم كنعان والوزير ملحم الرياشي الى لقاء يعقد في الساعات الـ72 ‏المقبلة في المقر البطريركي الصيفي في الديمان. وأفادت معلومات أخرى ان البطريرك الراعي ربما قام اليوم ‏بزيارة لقصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلاعه على اجواء اللقاء الذي عقده بطاركة ‏الشرق مع البابا فرنسيس السبت الماضي في ايطاليا ومن ثم البحث معه في احتواء تداعيات الخلاف بين 'التيار ‏الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. وتقول أوساط بعبدا في هذا السياق إن ما جرى قد تكون له فائدة بوضع كل ‏الأوراق على الطاولة، بما يعيد صياغة التفاهم على أسس واضحة ومتينة، من شأنها ان تساهم في تسهيل اخراج ‏التشكيلة الحكومية. وشددت على ان رئيس الجمهورية حريص على المصالحة المسيحية، ويرى أن ورقة 'اعلان ‏النيات” التي ولدت في الرابية جوهرها المصالحة المسيحية التي لا يمكن أحداً العودة فيها الى الوراء أو التنكّر لها. ‏أما 'التفاهم السياسي” الذي تمّ في معراب فهو تفاهم سياسي، ومن الطبيعي ان يكون عرضة لطلعات ونزلات ‏وتباين حيناً واتفاق حيناً آخر‎.‎



بدوره، أكد الوزير الرياشي لـ”النهار”، 'التمسّك بالمصالحة المسيحية التي أصبحت في وجدان المسيحيين، وبالاتفاق ‏رغم كل ما تعرضا له”. واعتبر 'أن رأب الصدع ما زال ممكناً، خصوصاً أننا في اعلان النيات الذي هو اساس ‏المصالحة اتفقنا على عدم تحويل الاختلاف الى خلاف، وعلى أهمية الشراكة في السلطة، وهو يمثّل ملحقاً ملزماً ‏للاتفاق المبدئي والاساسي، وهو حق للقوات اللبنانية وحلفائها‎”.‎



‎ ‎أما كنعان فطمأن عبر 'النهار” الى 'أن المصالحة المسيحية نهائية ولا عودة فيها الى الوراء، لا من التيار ولا من ‏القوات، خصوصا أننا شهدنا الالتفاف الشعبي المسيحي حولها منذ الإعلان عن الاتفاق، ورأينا كم كان التأييد ‏كبيراً لإعلان النيات وللتفاهم، حتى ان الانتخابات النيابية أظهرت كم كان التمثيل لهذين الحزبيْن الكبيريْن وكيف ‏فاق الثمانين في المئة، من غير ان يتحول إلغائياً كما روّج البعض، إذ بعكس تبشير هؤلاء، كان الدافع الاساسي ‏لإنتاج قانون الانتخاب النسبي الذي أمّن للأقلية المسيحية أن تتمثل. لذلك، شعبياً وسياسباً وحزبياً، المصالحة لا ‏عودة عنها، ونعتبرها من المقدسات وخطاً أحمر لا تمسّ‎”.‎ المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر