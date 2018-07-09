A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أسف رئيس بلدية المحمرة - عكار عبدالمنعم عثمان، لما حصل يوم امس من اشكالات فردية بين شبان سوريين ولبنانيين واقدام مجهولين على احراق خيم للاخوة السوريين في خراج البلدة.



وأكد، في بيان، أن "بلدة المحمرة كانت من اول المبادرين للوقوف الى جانب الاخوة السوريين النازحين في محنتهم وتعاطفت معهم انسانيا واستقبلتهم وهذا امر من بديهيات ادبيات اهلنا. الا ان الامور باتت الان ضاغطة على ابناء البلدة حيث عدد النازحين كبير وبعضهم يتصرف بدون انضباط وبغير مسؤولية، اذ عمدوا يوم امس، دون وجه حق، بالاعتداء بالضرب على 3 من ابناء البلدة كانوا يقومون بالتحضير لحفلة داخل مخيم النازحين يقيمها احد ابناء المخيم، وهذا الامر شكل حالة من الاستفزاز لعائلات الشباب المعتدى عليهم فحصل ما حصل من تضارب".



واستنكر عثمان العمل الذي اقدم عليه مجهولون ولا علاقة لاهالي البلدة بهم، وطالب الاجهزة الامنية متابعة تحقيقاتها لكشف الفاعلين وتحديد المسؤوليات وان يعاقب المتسببين بالاشكال والمتورطين به كي لا يتكرر ما حصل. المصدر : الوكالة الوطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر